Diverses entitats ambientals demanen al Parlament aturar el Hard Rock, la B-40 i l'ampliació del Prat

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

Les entitats ambientals Aturem Hard Rock, Campanya Contra el Quart Cinturó i Zeroport-Plataforma han demanat a les formacions polítiques del Parlament que no defensin els macroprojectes del Hard Rock, el Quart Cinturó (B-40) i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat durant la pròxima legislatura.

Així ho ha declarat als mitjans aquest dilluns davant el Parlament el portaveu de Campanya Contra el Quart Cinturó, Isidre Soler, després d'entregar als partits polítics una carta amb les peticions abans de la sessió constitutiva de la XV legislatura del Parlament.

Segons Soler, en la carta han demanat a tots els partits polítics del nou Parlament que situïn la paralització total dels tres projectes com "una condició inexcusable" per arribar a un possible acord de govern.

"Són projectes que van contra el sentit comú, van en contra de totes les directrius europees i van en contra de la nostra vida", i han exigit un canvi de model turístic davant l'emergència climàtica.

Per les entitats, Catalunya està immersa en una crisi ambiental, social i política sense precedents: "La necessitat ineludible de tots els partits polítics que assumeixin aquesta responsabilitat i que canviïn de model".

PROJECTES QUE "BENEFICIEN UNS POCS"

Així mateix, les entitats han demanat treballar pel benestar de la majoria de les persones, per la mobilitat sostenible, la millora i el foment del transport col·lectiu i per garantir la qualitat de vida de les generacions futures.

Preguntat per la viabilitat d'aquesta petició, Soler ha dit que sí que la veuen factible i ha apel·lat a la responsabilitat dels partits d'esquerra perquè no defensin projectes que "beneficien uns pocs i que destrueixen el territori".