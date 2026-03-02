Diverses activitats cancel·lades en l'MWC després de l'atac a l'Iran

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
El Mobile World Congress (MWC), que ha arrencat aquest dilluns a Barcelona, ha matinat amb diverses activitats cancel·lades per l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran d'aquest cap de setmana i que ha trastocat l'agenda d'alguns participants previstos aquest dilluns.
Així, la vice-presidenta executiva de la Comissió Europea (CE) per a una Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera, oferia aquest dilluns un punt d'atenció als mitjans de comunicació en el Mobile que finalment ha estat cancel·lat.
El motiu és que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha convocat una reunió extraordinària del Col·legi de Comissaris arran de l'atac a l'Iran.
Per la seva banda, Telefónica tenia previst aquesta tarda a les 17.30 hores una taula organitzada amb la CE que inicialment comptava amb la vice-presidenta executiva de l'ens per a la Sobirania Tecnològica, la Seguretat i la Democràcia, Henna Virkkunen.
Finalment Virkkunen no assistirà a aquesta taula, com tampoc ho farà el president de Telefónica, Marc Murtra, tot i que sí que hi serà el director digital de Telefónica i conseller delegat de Telefónica Innovación Digital, Sebas Muriel.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que les afectacions en el Mobile per l'escalada del conflicte són "molt restringides" ja que, malgrat que alguns congressistes i autoritats no han pogut arribar a Barcelona, la majoria ho havien fet dies abans.