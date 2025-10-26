El distintiu de qualitat ambiental de Catalunya entra en una xarxa "líder" en etiquetes ecològiques

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El distintiu de garantia de qualitat ambiental, el sistema d'etiquetatge ecològic gestionat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, ha entrat a formar part de la Global Ecolabelling Network, una xarxa "líder" entre les etiquetes ecològiques a nivell mundial.
És una organització sense ànim de lucre que estableix el punt de referència per a l'excel·lència en etiquetes ecològiques que desenvolupa, promou i dona suport als seus membres fomentant la cooperació, l'intercanvi d'informació i l'harmonització de criteris, explica el Departament en un comunicat aquest diumenge.
Així, l'entrada en la Global Ecolabelling Network afavorirà als fabricants que utilitzen el distintiu i els serveis certificats, podent accedir amb més facilitat als mercats globals.
A més, l'organització ha desenvolupat el programa GENICES, un marc per avaluar i auditar els sistemes d'etiquetatge ecològic, per tal d'identificar aquells creïbles i transparents.
Ara, el distintiu de qualitat de la Generalitat ha estat auditat favorablement dins del programa GENICES, per la qual cosa ha passat a formar part de l'organització com a membre de ple dret i el que situa l'etiqueta ecològica com de tipus I, de primer nivell, segons el comunicat.