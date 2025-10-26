Publicat 26/10/2025 12:59

El distintiu de qualitat ambiental de Catalunya entra en una xarxa "líder" en etiquetes ecològiques

El distintiu de garantia de qualitat ambiental, el sistema d'etiquetatge ecològic gestionat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, ha entrat a formar part de la Global Ecolabelling Network, una xarxa "líder" entre les etiquetes ecològiques a nivell mundial.

És una organització sense ànim de lucre que estableix el punt de referència per a l'excel·lència en etiquetes ecològiques que desenvolupa, promou i dona suport als seus membres fomentant la cooperació, l'intercanvi d'informació i l'harmonització de criteris, explica el Departament en un comunicat aquest diumenge.

Així, l'entrada en la Global Ecolabelling Network afavorirà als fabricants que utilitzen el distintiu i els serveis certificats, podent accedir amb més facilitat als mercats globals.

A més, l'organització ha desenvolupat el programa GENICES, un marc per avaluar i auditar els sistemes d'etiquetatge ecològic, per tal d'identificar aquells creïbles i transparents.

Ara, el distintiu de qualitat de la Generalitat ha estat auditat favorablement dins del programa GENICES, per la qual cosa ha passat a formar part de l'organització com a membre de ple dret i el que situa l'etiqueta ecològica com de tipus I, de primer nivell, segons el comunicat.

