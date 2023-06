La dissolució del Senat deixa al tinter la iniciativa per estendre les llengües oficials a tots els debats

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La iniciativa per universalitzar l'ús del català, el basc i el gallec en tots els debats del Senat ha quedat aturada amb la dissolució de la cambra alta aquest dimarts, per la qual cosa es quedarà sense aprovar en aquesta legislatura malgrat l'acord entre el Govern central i la Generalitat l'estiu passat per impulsar l'ús d'aquestes llengües a la institució.

I s'ha deixat al tinter després d'encadenar prop de seixanta ampliacions del termini d'esmenes després de gairebé dos anys que el ple de la cambra alta va decidir començar a tramitar aquesta iniciativa proposada per Junts.

L'acord per impulsar les llengües oficials al Senat va sortir de la taula de diàleg a l'estiu. En aquest context, el PSOE i ERC estimaven materialitzar-lo abans que acabés la legislatura, fet que finalment no ha estat possible amb l'avançament electoral anunciat pel president espanyol, Pedro Sánchez, que ha obligat a dissoldre les Corts aquest dimarts.