El dissenyador Stéphane Rolland, protagonista de la 10a Barcelona Bridal Night

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El dissenyador Stéphane Rolland serà el protagonista de la 10a Barcelona Bridal Night en la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.
La vetllada s'organitzarà el 22 d'abril del 2026 al palau 8 del recinte Montjuïc de la institució firal, i serà el primera cop que el dissenyador presenta el seu treball a Espanya.
Rolland presentarà una col·lecció que combinarà peces retrospectives amb una selecció de 20 'looks' exclusius creats especialment per a l'ocasió i integrada per 80 creacions d'alta costura.
El dissenyador ha assegurat que Barcelona "és una ciutat que comparteix amb l'alta costura el valor de la forma, el volum i l'expressió artística".
La directora de BBFW, Albasarí Caro, ha explicat que la presència de Rolland "marca una fita que reflecteix" l'aposta per l'excel·lència.