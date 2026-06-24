A disposició judicial l'edil soriana detinguda i en llibertat amb mesures per als altres cinc investigats

SORIA 24 juny (EUROPA PRESS) -
La regidora de l'Àrea de Medi Ambient, Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Soria, Yolanda Santos, ha passat aquest matí a disposició judicial amb motiu de la seva detenció aquest dimarts en el marc d'una investigació desplegada en aquesta institució local per la Guàrdia Civil que va concloure, provisionalment, amb la detenció cinc persones més.
Mentre que la regidora ha estat posada aquest matí a disposició judicial, les altres cinc persones investigades gaudeixen de llibertat però amb l'obligació de personar-se en el jutjat cada vegada que siguin requerides, segons l'última informació facilitada per la Subdelegació del Govern espanyol a Soria i recollida per Europa Press.
L'operació, encara sota secret, es va iniciar a primera hora del matí d'aquest dimarts i va derivar en la detenció d'un total de sis persones, quatre a la província de Soria i dues a la Comunitat de Madrid, com a resultat de les actuacions practicades per agents de la Comandància, que durant bona part del dia van registrar l'Ajuntament, alhora que van efectuar registres en dos domicilis particulars vinculats a la investigació.
La investigació està dirigida per la Comandància de la Guàrdia Civil de Soria, a través de la seva Unitat Orgànica de Policia Judicial, i es porta a instàncies de la Fiscalia de l'Audiència Provincial i sota la direcció del Tribunal d'Instància Plaça número 3. S'apunta, inicialment, la presumpta comissió de delictes de tràfic d'influències, prevaricació administrativa, negociacions i activitats prohibides a funcionaris públics, falsedat documental, blanqueig de capitals i organització criminal, tots ells previstos i penats en el Codi Penal espanyol.