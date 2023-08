Un dirigent independentista groenlandès: tota independència ha d'aconseguir-se en una legislatura

GIRONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

El diputat independentista al Parlament de Groenlàndia i president del partit Naleraq, Pele Broberg, ha dit que els polítics independentistes que no puguin aconseguir la independència en una legislatura "no estan per a la independència".

"Fer esperar anys és feina de l'oposició, que normalment és l'Estat", ha dit aquest dissabte en la conferència 'El cas groenlandès i l'estatalitat danesa' a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) juntament amb la portaveu de la International Commission of European Citizens, Anna Arqué.

Ha criticat que Groenlàndia, que es va convertir en part del regne de Dinamarca "sense que els groenlandesos poguessin votar", no té poder de decisió en institucions que afecten territoris àrtics i que les decisions es prenen des de la Dinamarca continental.

Broberg ha explicat que no aspirava a ser polític, però no volia "acceptar injustícies", i ha afegit que li inspira cada persona que fa costat a la causa independentista groenlandesa.

LA LLENGUA KALAALLISUT

Ha equiparat la situació de l'idioma groenlandès (kalaallisut) amb la del català, i ha explicat que al Parlament de Groenlàndia han de redactar tots els documents en groenlandès i en danès, tot i que tots dos idiomes siguin oficials.

El diputat també ha afirmat que part de la societat groenlandesa prefereix que els seus fills parlin en danès: "Als nens se'ls diu que si parlen en groenlandès no arribaran tan lluny com si parlen en danès".