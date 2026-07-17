La directora de la Guàrdia Civil declara sentir-se víctima de Cerdán i rebutja haver donat ordres a l'UCO

MADRID 17 jul. (EUROPA PRESS) -
La directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha afirmat com a investigada davant el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz que se sent víctima de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i ha assegurat que no va donar ordres a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sobre les investigacions judicials que afecten el Govern central.
Així ho han indicat fonts jurídiques a Europa Press aquest divendres després de la declaració de González dins el cas Leire Díez, en el qual Pedraz indaga sobre la presumpta trama que hauria liderat Cerdán i coordinat Díez per desbaratar les causes judicials que afecten el Partit Socialista o el Govern central.
La directora de la Guàrdia Civil, que va ser imputada després que l'UCO apuntés en un informe que va mantenir tres reunions amb l'exmilitant socialista, ha assegurat que se sent víctima de la presumpta trama investigada, segons les fonts jurídiques.
En aquesta línia, la directora general de l'institut armat ha emfatitzat que no tenia una bona relació amb l'exnúmero tres del PSOE i que no hauria participat en cap operació dirigida per ell.
De fet, González ha reconegut que, si hagués sabut que Díez havia estat suposadament enviada per l'exdirigent socialista, no s'hauria reunit amb ella.
Com ja va fer en la Comissió d'Interior del Senat, González ha insistit que es va veure dues vegades amb Díez, qui es va presentar com a periodista 'freelance', però ha negat una tercera trobada que l'UCO va plasmar en l'informe.
Sobre una d'aquestes reunions, les fonts jurídiques han indicat que, segons el relat de la directora de l'institut armat, Díez li va parlar sobre el comandant de la Guàrdia Civil Rubén Villalba, investigat en el cas Koldo, moment en el qual González va frenar la conversa.
González estava citada dijous, però el jutge va posposar l'interrogatori a causa de l'extensió de la declaració del director adjunt operatiu (DAO) del cos, Manuel Llamas.