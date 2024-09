El director de l'Agència de Residus de Catalunya demana a Paneque que el destitueixi i nomeni una altra persona

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, ha demanat a la portaveu i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, que el destitueixi i nomeni "una persona substituta per a aquesta responsabilitat".

En una carta que ha enviat a la consellera i que ha publicat a X recollida per Europa Press aquest dimecres, ha dit que no vol formar part del nou Govern per les "diferències ideològiques i de projecte" que té amb els socialistes.

"No puc ni vull ser egoista individualment, la meva responsabilitat és política i forma part d'un conjunt", i ha dit que ha estat un honor formar part del govern de l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, alhora que ha agraït la feina al seu equip.