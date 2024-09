El director de Gabinet de Sánchez, Óscar López, serà el nou ministre de Transformació Digital

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El director de Gabinet de Pedro Sánchez, Óscar López, serà el nou ministre de Transformació Digital i Funció Pública, en substitució de José Luis Escrivá, que serà el nou governador del Banc d'Espanya, segons ha avançat 'El País' i han confirmat a Europa Press fonts coneixedores.

A López el substituirà Diego Rubio, actual secretari general de Polítiques Públiques, Afers Europeus i Prospectiva Estratègica de la Presidència del Govern central.

López va rellevar el 2021 Iván Redondo com a cap de Gabinet de Pedro Sánchez. Amb anterioritat, va ser secretari d'Organització del PSOE (entre 2012 i 2014) i va estar amb el cap de l'executiu en la seva primera etapa, abans de tornar a la primera línia de La Moncloa després d'un allunyament entre tots dos. Entre juliol del 2018 i fins al mateix mes del 2021, López va ser president de Paradores.

El nou ministre de Transformació Digital, llicenciat en Ciències Polítiques amb la doble especialitat d'Administració Pública i Relacions Internacionals per la Universitat Complutense de Madrid, haurà de fer front al nou desplegament dels fons europeus per millorar la digitalització de l'economia espanyola, a més d'escometre la modernització de les administracions públiques.

Un dels reptes més immediats de López al capdavant de la cartera de Transformació Digital és la reordenació prevista aquest mes de setembre de l'espectre radioelèctric, atès que la fusió entre Orange i MásMóvil, que ha donat origen a MasOrange, ha generat a la companyia un excedent de freqüències en la banda de 3,5 GHz de la qual s'ha de desprendre per complir les exigències comunitàries.

Una altra de les actuacions previstes és donar un impuls definitiu al Programa Únic-Banda Ampla, finançat pels fons NextGenerationEU i que té com a objectiu proporcionar serveis de banda ampla ultraràpida a les zones sense cobertura adequada ni previsions per a la seva dotació a través de la concessió d'ajuts als operadors de telecomunicacions i estendre la cobertura del 5G.

Quant a les operadores de telecomunicacions, López es pot enfrontar a l'impacte en l'opinió pública de l'ERO per a 795 persones de MasOrange malgrat haver-se compromès prèviament a preservar els llocs de feina, fet que ha suscitat les queixes dels sindicats, que no descarten buscar la mediació del Govern central.

A més a més, el departament preveu activar a finals d'estiu l'app per verificar l'edat i vetar l'accés dels menors al porno amb la primera versió de la Cartera Digital Beta, l'aplicació mòbil que incorporarà un sistema de verificació d'edat perquè els menors no accedeixin a continguts per a adults.