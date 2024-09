El director de Gabinet de Sánchez, Óscar López, serà el nou ministre de Transformació Digital

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El director de Gabinet del president del Govern central, Óscar López, serà el nou ministre de Transformació Digital i Funció Pública, en substitució de José Luis Escrivá, que serà el nou governador del Banc d'Espanya, segons ha avançat 'El País' i han confirmat a Europa Press fonts coneixedores.

A López el substituirà Diego Rubio, actual secretari general de Polítiques Públiques, Assumptes Europeus i Prospectiva Estratègica de la Presidència del Govern.

López va rellevar el 2021 a Iván Rodó com a cap de Gabinet de Pedro Sánchez. Amb anterioritat, va ser secretari d'Organització del PSOE (entre el 2012 i el 2014) i va estar amb el cap de l'Executiu en la seva primera etapa, abans de tornar a la primera línia de Moncloa després d'un allunyament entre tots dos. Entre juliol del 2018 i fins al mateix mes del 2021, López va ser president de Paradores.

El nou ministre de Transformació Digital, llicenciat en Ciències Polítiques amb la doble especialitat d'Administració Pública i Relacions Internacionals per la Universitat Complutense de Madrid, haurà de fer front al nou desplegament dels fons europeus per millorar la digitalització de l'economia espanyola, així com dur a terme la modernització de les administracions públiques.