El director financer de Sabadell preveu que el banc continuï augmentant la rendibilitat a mig termini

MADRID, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El director financer de Banc Sabadell, Leopoldo Alvear, ha estimat aquest dilluns que la rendibilitat de l'entitat es continuarà incrementant a mig termini en un context de tipus d'interès de positius.

"Sóc bastant optimista en relació amb continuar incrementant la rendibilitat a mig termini (...). És important que els bancs siguem rendibles i estiguem sanejats", ha indicat Alvear durant la seva intervenció en un acte organitzat per Prensa Ibérica i Grant Thornton.

El director financer ha indicat que els beneficis que està registrant Sabadell "són bastant sostenibles" a futur, a causa que els tipus d'interès seran positius "durant un ampli període de temps".

D'altra banda, ha considerat que l'actual cost de capital, que és una mètrica estimada, "no és sostenible" perquè els bancs ara tenen uns balanços més sanejats que fa una dècada i tenen "molt més capital". Alvear ha comentat que la valoració que haurien de tenir els bancs conforme a la seva rendibilitat "encara està bastant suprimida".

Preguntat per les sol·licituds d'adhesió al Codi de Bones Pràctiques, Alvear ha indicat que s'està veient "una escasísima demanda", cosa que és una bona notícia. "En el fons [els bancs] el que no volem és tenir préstecs dubtosos", ha afegit.

Malgrat que Alvear ha recordat que Sabadell, igual que la resta d'entitats, té actuacions i protocols per atendre les necessitats dels hipotecats que excedeixen els límits que marca el Codi, ha explicat que no s'estan registrant aquestes necessitats. "No estem veient cap demanda substancial de la nostra base de clients", ha emfatitzat, i també ha recordat que el 80% de la nova producció hipotecària, des del 2016, s'ha fet a tipus fix.

El responsable financer del banc català també ha destacat que la reacció amb el nou compte digital que remunera un 2% "està sent bastant bona", i ha emmarcat l'estratègia en què fa una mica més d'un any que la banca competeix per captar clients digitals.