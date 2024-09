Directius de Factorial creen un fons de 'venture capital' per invertir en start-ups tecnològiques

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

Els directius de Factorial Bernat Farrero, Jordi Romero i Marcel Queralt, han creat el fons de 'venture capital' Itnig Capital, que preveu invertir fins a 15 milions d'euros en start-ups tecnològiques, ha informat Factorial en un comunicat aquest dilluns.

El fons està orientat a finançar projectes tecnològics en fases inicials ('pre-seed' i 'seed'), i malgrat que el focus principal serà Barcelona, "no tanca la porta a oportunitats a tot Europa".

Itnig Capital, a més d'oferir capital, proporcionarà als equips emprenedors "accés a l'experiència pràctica d'escalar start-ups d'èxit com Factorial".

El fons es reserva una part rellevant del capital per continuar donant suport a les start-ups en rondes posteriors ('follow-ons'), "assegurant que els projectes rebin no només la inversió inicial necessària, sinó també el suport per al seu creixement a llarg termini".

Romero ha assenyalat que saben què "significa ser a la trinxera 24/7", la qual cosa els permet oferir un suport que, ha dit, els hauria agradat tenir quan van emprendre.