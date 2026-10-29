Un directiu d'Iryo ja va avisar al Senat que els trens trigaven força a reconnectar-se

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat d'Iryo, Fabrizio Favara, va explicar fa tres setmanes al Senat que els maquinistes de l'empresa feia temps que avisaven Adif que, a la línia Madrid-Sevilla, quan els seus trens s'aturaven per la desconnexió del senyal de terra --provocada per exemple per un error del sistema LZB-- després els costava "força temps reconnectar-se i començar novament el servei".
Dimecres al matí es va produir una avaria del sistema LZB que va deixar sis trens aturats, entre els quals els dos que van col·lisionar a l'altura d'Urda (Toledo) i que va provocar la mort a almenys 69 persones.
Durant la compareixença el passat dia 5 d'octubre davant la comissió d'investigació sobre l'estat de la xarxa ferroviària al Senat després dels accidents ferroviaris al gener d'Adamuz i Gelida (Barcelona), es va preguntar al conseller delegat d'Iryo quines incidències relacionades amb la via o amb la infraestructura al corredor Madrid-Andalusia van comunicar els maquinistes o els serveis tècnics d'Iryo a Adif l'any passat.
Favara va contestar que la majoria de les comunicacions dels maquinistes d'Iryo el 2025, estaven relacionades amb la línia Madrid-Barcelona, però que a la línia Madrid-Sevilla l'"assumpte més freqüent" tenia a veure amb el sistema de senyalització LZB.