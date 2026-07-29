'La Directa' anuncia que s'exposa a una sanció de l'AEPD per revelar dades policials

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El diari en línia 'La Directa' ha afirmat que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) els ha obert un procés sancionador per revelar dades de policies infiltrats en les notícies en les quals parlava de filtracions d'agents del Cos Nacional de Policia (CNP) en moviments socials i independentistes catalans i valencians.
En una roda de premsa aquest dimecres al Col·legi de Periodistes de Catalunya, el periodista Jesús Rodríguez ha explicat que la resolució de l'AEPD els acusa de difondre "informació personal i professional de policies que en permet la identificació", i ha defensat que van treballar amb rigor entre el dret a la informació i la protecció de dades.
Ha concretat que van ocultar parcialment la cara dels policies i van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals, i ha afegit que la resolució els ordena retirar part de la informació publicada.
PRESENTARAN AL·LEGACIONS
La coordinadora de litigi estratègic d'Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans, Sònia Olivella, ha dit que el procés genera "un greu efecte intimidatori i de mordassa per al periodisme d'investigació".
Per això ha anunciat que presentaran al·legacions contra la proposta de sanció i reclamarà l'arxivament del procediment.
'La Directa' ha iniciat una campanya de suport perquè afirma que amenaça la seva viabilitat econòmica, ja que el procediment inclou "una proposta inicial de sanció de 7.000 euros", segons Rodríguez.
S'hi han adherit ara com ara Òmnium Cultural, l'ANC, Alerta Solidària, el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de Comunicació (SPC) i Red Jurídica, segons el diari.