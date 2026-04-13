La direcció del PSC reuneix els edils de Ripoll per decidir la seva continuïtat

BARCELONA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -
La direcció del PSC, a més de la del PSC de les Comarques Gironines, es reunirà aquest dilluns a la tarda a Girona amb els dos regidors del partit a l'Ajuntament de Ripoll (Girona), després que hagin posat a disposició del partit el seu càrrec per haver-se abstingut en la votació del pressupost de l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
"Mai donarem suport a acords que tinguin a veure amb els plantejaments de la ultradreta que potencien la intolerància, la divisió i l'odi" ha valorat la vice-primera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, en una roda de premsa.
Després de la reunió, ha dit, es prendran les mesures pertinents: "Aquesta tarda es prendran les decisions oportunes en relació amb aquest fet que comunicarem després oportunament als mitjans de comunicació".
Després que hagin posat el càrrec a disposició, ara la direcció del partit haurà de valorar si els demanen la renúncia i, en cas que no continuïn, estudiar la seva substitució en el plenari, més enllà de possibles mesures internes.
VAN PERMETRE APROVAR ELS COMPTES
Els dos edils amb la seva abstenció en el ple de dijous van permetre, juntament amb els 6 vots d'AC i el vot a favor de l'agrupació independent Som-hi Ripoll, i malgrat el vot contrari de Junts (3), ERC (2, en absència d'una regidora) i la CUP (2), aprovar els comptes.
Ho van justificar "pel propòsit d'evitar un nou circ polític i mediàtic a Ripoll", tot i que van assumir que no van tenir en compte el principi fonamental d'evitar qualsevol col·laboració amb l'extrema dreta, que és un principi, van dir, superior a la intenció inicial.
El PSC de les Comarques Gironines va assegurar que la decisió no va tenir el seu aval i que ni se'ls en va informar, i van mostrar el seu "desacord absolut" amb aquests fets.