La direcció d'ERC respon a Rufián: "La nostra prioritat és clara: Catalunya"

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El sots-secretari general de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha respost a la proposta del líder del partit al Congrés, Gabriel Rufián, sobre el front d'esquerres de cara a les pròximes eleccions generals: "La nostra prioritat és clara: Catalunya, la seva gent, la seva llengua i els seus interessos".
En un missatge aquest divendres a X recollit per Europa Press després de l'acte de dijous de Rufián amb l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha sostingut que ERC no és l'esquerra del PSOE, sinó l'esquerra nacional de Catalunya, i que poden ajudar en la unió de les esquerres estatals, però no a resoldre les seves disputes.
"Podem ajudar, però no resoldrem, perquè no podem, les disputes de l'esquerra espanyola. El nostre compromís està amb el país. Volem liderar tot l'espai de l'esquerra a Catalunya. Sense engrunes. I sumar, com ja fem, amb altres forces progressistes als territoris: Bildu, BNG, Compromís...", ha defensat.
Ha dit que comparteixen la preocupació que la democràcia està en perill arreu, però ha recordat que, si depèn d'ERC, "l'extrema dreta no governarà mai enlloc".
Rufián i Montero van proposar en l'acte de dijous que ERC fos la força política que liderés la unió de les esquerres a Catalunya, i que Podem ho fos a la resta d'Espanya.