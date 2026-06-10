La direcció de Brians destaca que la visita del Papa és la "més important" que ha acollit la presó

David Zorrakino - Europa Press
Els voluntaris i la direcció destaquen la proximitat de Lleó XIV amb els interns
SANT ESTEVE SESROVIRES (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
La secretària tècnica jurídica, Carmen Fernández, que pertany a la direcció del Centre Penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha destacat que la visita de Lleó XIV aquest dimecres ha estat l'acte "més important" que ha acollit la presó en la seva història.
"És un cap d'estat i és el cap de l'Església catòlica", ha subratllat Fernández, que ha explicat que després de més d'un mes de preparatius, tots els assistents han gaudit de la visita, que s'ha desenvolupat segons el previst i ha estat un èxit.
Fernández ha assegurat que l'acte ha estat "molt emotiu" i que s'ha dirigit, sobretot, als interns que hi han assistit: 13 dones i 26 homes de Brians 1, 32 homes de Brians 2, i 9 dones del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, conegut com la presó de Wad-Ras.
Ha assenyalat que l'acte ha estat "senzill" i que els interns l'han viscut amb molta emoció, ja que el Papa s'ha mostrat molt proper amb ells, especialment amb les dues internes que li han adreçat unes paraules, la Montserrat i la Josefina.
A més, ha agraït la participació de la Pastoral Penitenciària, que ha participat en la preparació i ha estat present durant la visita, del personal de la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica i, particularment, de la plantilla de funcionaris de Brians 1 per la seva implicació: "Crec que tots estem orgullosos de com ha sortit".
VOLUNTARIS
La voluntària de la Pastoral Penitenciària, Berta Rodríguez Collado, que ha estat present en l'acte de Brians 1 ha assenyalat que els interns, el personal penitenciari i els voluntaris han viscut la visita amb molta emoció: "El vaig veure ahir a l'Estadi Olímpic, però com un puntet, i avui l'he vist en viu i en directe".
Visiblement emocionada, la voluntària ha manifestat que el pontífex desprèn "pau i tranquil·litat", que és proper i que té una mirada penetrant que transmet calma.