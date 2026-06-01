Salvador avisa Rufián que el partit no és la seva plataforma personal

MADRID 1 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Treball d'ERC al Congrés, Jordi Salvador, ha volgut deixar clar que el partit no pot ser la "plataforma personal" del seu portaveu, Gabriel Rufián, ni acceptar els seus "ultimàtums", i ha enviat un avís: "La paciència té un límit".
En un missatge a X, Salvador ha comentat una informació en la qual es parla de les condicions de Rufián per repetir com a cap de llista d'ERC, entre les quals comptar amb un equip de confiança i tenir marge de maniobra per decidir la política del partit a Madrid.
I el diputat d'ERC ha sortit al pas demanant respecte per al seu grup parlamentari i per al seu partit: "En política i a la vida hi ha una norma bàsica: respecte. Respecte a l'equip del grup (càrrecs electes i tècnics) a Madrid, al partit i a la militància", sosté.
Segons ha remarcat, "ERC no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums" i s'ha mostrat disposat a exposar les seves crítiques en públic. "Si cal, alguns parlarem en públic i s'acabarà la tonteria. La paciència té un límit", ha reblat.