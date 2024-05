La Diputació Permanent del Parlament deroga el decret del Govern de regulació dels lloguers

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

La Diputació Permanent del Parlament ha derogat aquest dijous el decret del Govern que pretenia ampliar la contenció dels preus del lloguer a tots els arrendaments temporals excepte els que tinguin finalitats de lleure, vacances o recreatives, amb els vots a favor d'ERC, la CUP i els Comuns, els vots en contra de Junts, Vox, Cs i el PP, i l'abstenció del PSC-Units.

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha comparegut davant la Diputació Permanent per demanar validar un decret que, ha dit, és "una peça més per aturar els peus a aquells que han fet servir l'habitatge per poder especular".

Capella ha defensat regular el lloguer de temporada i d'habitacions per evitar el frau de llei i tipificar sancions perquè, a parer seu, la llei d'habitatge estatal "va deixar un forat immens".

La regulació del Govern té la voluntat de resoldre punts que la llei estatal ha deixat oberts i evitar que s'ampliï el nombre de contractes vençuts que s'escapen de la contenció de preus a través de convertir-se en lloguer de temporada.

"El dret a l'habitatge sí que és un dret, l'especulació no és un dret", ha lamentat la consellera, que ha instat a protegir els inquilins i garantir el compliment de les mesures.

Finalment, Capella ha assenyalat que l'habitatge hauria d'estar fora de la lògica de mercat i ha criticat "el consens de la sociovergència" i les fórmules de liberalització en matèria d'habitatge.