La Diputació Permanent valida el decret d'habitatge i deroga el dels lloguers indefinits

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La Diputació Permanent del Congrés ha convalidat aquest dijous el decret llei que inclou un ampli ventall de mesures per intervenir el mercat de l'habitatge, però ha derogat l'altre decret, impulsat per Sumar, que pretenia establir la renovació automàtica dels lloguers i obligava el propietari a indemnitzar l'inquilí si decidia trencar el contracte.
Com tot decret llei, els textos s'havien de confirmar al Congrés en un termini màxim de trenta dies. A causa de la dissolució de les Corts per l'avançament electoral, ha estat la Diputació Permanent (únic òrgan que queda actiu) l'encarregat de votar les normes.
El decret de mesures generals sobre habitatge ha estat convalidat gràcies al suport dels 35 diputats del PSOE, Sumar, ERC, el PNB i Podem tot i el 'no' dels 34 que sumen el PP, Vox i Junts, que en el ple comptaven amb majoria absoluta. Pel que fa a la segona norma, al 'no' del PP, Vox i Junts s'hi ha sumat el del PNB, fet que ha condemnat el text a la derogació.
S'APROVA LA PROHIBICIÓ DE DESNONAMENTS I LA PRÒRROGA DE DOS ANYS
Entre les mesures que inclou el primer decret, s'estableix la prohibició dels desnonaments a persones vulnerables sense alternativa habitacional fins al 2030 i es regula una pròrroga automàtica dels contractes de lloguer fins a finals del 2028.
També inclou el mecanisme 'Tu Casa', que serà gestionat per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i contempla préstecs de fins a 50.000 euros per al primer habitatge, que estarà dotat amb 10.000 milions d'euros.
A més de la dotació de la línia de l'ICO, s'incorpora un fons d'impacte social dotat amb 400 milions d'euros per impulsar la promoció d'habitatge per part de proveïdors socials, i també s'endureixen les condicionis per a la compra especulativa d'habitatge per part dels anomenats fons voltor, després d'ampliar-ne la definició i les condicions de les excepcions en relació amb el text anterior.
Respecte al segon decret, el text fixa que un cop superats els cinc anys de lloguer (set si el propietari és una persona jurídica), que el contracte de lloguer es prorrogui automàticament cinc anys més, set en cas que l'amo sigui una empresa. Si el propietari vol trencar el contracte, la norma obligava a abonar una indemnització a favor de l'inquilí equivalent al pagament d'un any de lloguer.