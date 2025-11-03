La Diputació de Barcelona inverteix 90.000 euros en el Viver de Cellers del Penedès

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha invertit 90.000 euros en el Viver de Cellers del Penedès per incrementar-ne la capacitat i millorar la maquinària, segons ha informat la denominació d'origen (DO) Penedès en un comunicat.
El diputat provincial, Sergi Vallès, i el president de la DO Penedès, Joan Huguet, han visitat aquest dilluns les instal·lacions de Vilafranca del Penedès (Barcelona) per conèixer de primera mà les últimes inversions de la Diputació de Barcelona.
El pressupost ha servit per adquirir un carretó elevador i més dipòsits d'acer inox destinats a la vinificació, ampliant així la capacitat del viver en 16.800 litres, fins a arribar als 44.800 litres.
Vallès ha afirmat que "cal estar al costat dels emprenedors del territori, especialment del sector vitivinícola, ja que la vinya i el vi formen part del patrimoni i la cultura del Penedès".
Per la seva banda, Huguet ha agraït la visita a Vallès i ha reivindicat el paper que el viver exerceix en el teixit vinícola: "Projectes com aquest posen en relleu la riquesa i la pluralitat del Penedès".