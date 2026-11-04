La Diputació de Barcelona entregarà vehicles 4x4 de protecció civil a 49 municipis més

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona entregarà vehicles 4x4 per dur a terme actuacions de protecció civil a 49 municipis de la demarcació en la segona edició d'aquest programa, i amplia a un total de 105 els consistoris que se n'hauran beneficiat.
El pressupost per a aquesta segona edició és de 2,2 milions d'euros, uns 45.000 euros per vehicle, que s'entregaran als diferents ajuntaments en modalitat "clau en mà", ja que la Diputació assumeix el cost total, explica aquest dimecres en un comunicat.
La mesura, que es comprèn en el Pla Xarxa de Governs Locals 2024-2027, respon a la necessitat dels municipis de 20.000 habitants o més de disposar de vehicles que puguin circular per camins forestals, pistes rurals i zones de difícil accés.