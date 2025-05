Dinamarca avança que no s'interposarà a l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la UE

BRUSSEL·LES 27 maig (EUROPA PRESS) -

Dinamarca ha avançat que no s'oposarà a que el català, el basc i el gallec esdevinguin llengües oficials de la UE, com ha sol·licitat el Govern espanyol, en cas que finalment la qüestió se sotmeti a votació, tal com està previst, en la reunió de ministres d'Afers Generals d'aquest dimarts a Brussel·les.

La ministra d'Afers Europeus danesa, Marie Bjerre, ha reconegut en arribar a la reunió que "és una qüestió molt important per a Espanya" i que l'ha pogut abordar amb el secretari d'Estat per a la UE, Fernando Sampedro, que és qui representa Espanya en aquesta cita.

"Dinamarca no s'interposarà per arribar a un consens en el Consell sobre aquesta qüestió", ha avançat la ministra danesa; perquè la petició espanyola tiri endavant s'ha d'aprovar per unanimitat o almenys no tenir cap veto de la resta dels 26 estats membres.

Quant a si finalment l'assumpte se sotmetrà a votació o si Dinamarca, que agafarà el relleu a Polònia el pròxim semestre en la presidència de torn, el mantindrà a l'agenda en cas de no prosperar aquest dimarts, Bjerre s'ha limitat a assenyalar que "no és fàcil dir-ho ara mateix".

Dinamarca és un dels pocs estats membres que té un cap de govern socialdemòcrata atès que, actualment, la primera ministra, Mette Frederiksen, governa en coalició amb els Liberals i els Moderats després de les eleccions del 2022.