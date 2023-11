Dimiteixen 13 dirigents de Podem Catalunya després de formar-los un expedient

L'executiva de Podem va obrir divendres un expedient d'expulsió cautelar d'aquests 13 membres

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 membres de la direcció i l'executiva de Podem Catalunya han dimitit aquest dimarts després de formar-los un expedient per defensar al juny la "unitat" amb Sumar, moment en el qual es debatia sobre si Podem s'afegiria o no al projecte liderat per Yolanda Díaz.

En un comunicat consultat per Europa Press, els 13 membres que van subscriure el manifest expliquen que s'han assabentat de la "incoació d'un expedient i la suspensió cautelar de la seva militància" per part de l'executiva del partit.

Els 13 membres que han dimitit són el portaveu de Podem i exdiputat dels comuns al Parlament, Lucas Ferro; la diputada dels comuns al Parlament Yolanda López, i els membres de l'executiva i la direcció Marcos Galante, Laura Alzamora, Raquel Vernedas, Sarai Martínez, Loren Rider, Xavier Navarro, Ramón Espejo, Marta Gómez, David Pequeño, Rosa Trenado i Gerard Bargalló.

"Volem expressar la nostra disconformitat amb aquesta decisió que pretén censurar el debat sobre la unitat de l'espai del canvi. Entenem que l'apel·lació a la unitat és coherent amb el compromís polític i organitzatiu que va assumir l'actual direcció de Podem", han lamentat.

Fonts consultades per Europa Press han explicat que l'executiva de Podem Catalunya va presentar divendres la incoació d'un expedient i va demanar la suspensió cautelar de la militància d'aquests 13 membres, però no els ho va comunicar.

Han lamentat que es doni una política de "fets consumats", ja que malgrat no haver-los expulsat encara de la formació, perquè la Comissió de Garanties del partit ha d'estudiar el cas, ja els han apartat dels grups de l'organització.