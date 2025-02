Dimiteix el vice-president i conseller de Talgo, José María Oriol Fabra, "per motius personals"

MADRID, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Talgo José María Oriol Fabra, vicepresident no executiu amb categoria d'un altre extern, ha presentat la seva dimissió "irrevocable" com a membre del consell d'administració de la companyia espanyola "amb efectes immediats", al·legant "motius personals", ha informat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La sortida d'Oriol Fabra, que es va incorporar a la companyia en 1987 es coneix el mateix dia en el qual es compleix el termini donat pel fons britànic Trilantic per rebre ofertes per Talgo i després de conèixer-se que Sidenor continua les seves negociacions amb ell de cara a un acord per adquirir la seva participació en el fabricant ferroviari.

Així, en aquest moment, l'única oferta que Trilantic té sobre la taula és la del consorci basc liderat per Sidenor en el qual també participen el Govern basc, a través de Finkatuz, i les fundacions bancàries Vital i BBK.