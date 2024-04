Dimiteix el secretari no membre de la Comissió d'Auditoria de Grifols sense deixar el Consell

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Administració de Grifols ha acceptat aquest dijous la dimissió presentada pel conseller Tomás Dagá com a secretari no membre de la Comissió d'Auditoria, tot i que continuarà com a membre del Consell de l'Empresa.

Així ho ha comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) després de la reunió que ha celebrat el Consell d'Administració de Grifols en la qual s'ha adoptat, per unanimitat, aquest acord.

També s'ha acordat designar, amb la proposta prèvia favorable de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, l'actual sotssecretària no consellera del Consell, Laura de la Cruz, com a substituta de Dagá en el càrrec.