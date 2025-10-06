Dimiteix el primer ministre de França un dia després de formar Govern

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El primer ministre de França, Sébastien Lecornu, ha presentat aquest dilluns la dimissió del seu govern al president, Emmanuel Macron, menys d'un mes després d'assumir el càrrec i de presentar diumenge la nova composició de l'executiu.
"El senyor Sébastien Lecornu ha presentat la dimissió del seu govern al president de la República, que l'ha acceptat", ha assenyalat l'Elisi en un breu comunicat després d'una reunió celebrada a primera hora entre Macron i el fins ara primer ministre.
Lecornu havia defensat diumenge l'elecció del nou govern i va argumentar que "reuneix i s'assembla a la base comuna que ens sustenta al parlament". "Aquests ministres tindran la difícil missió de dotar el país d'un pressupost abans del 31 de desembre i de servir França", va ressaltar, entre les crítiques dels opositors i membres d'Els Republicans en percebre un marcat continuisme.
Macron, que almenys fins ara sempre ha descartat convocar eleccions legislatives o avançar la seva sortida de l'Elisi --té mandat fins al 2027--, ha perdut amb Lecornu el seu setè primer ministre. Es tracta de la quarta baixa en amb prou feines un any, després de la de Gabriel Attal el setembre del 2024, la de Michel Barnier el desembre d'aquest mateix any i la de François Bayrou fa menys d'un mes.