Dimiteix l'alcalde d'Alcanar per la càrrega "física i mental" de les pluges torrencials

TARRAGONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde d'Alcanar (Tarragona), Joan Roig (ERC), ha publicat una carta aquest diumenge a la nit en què comunica la seva dimissió per "l'empremta física i mental" que li ha deixat la gestió de les últimes pluges torrencials a la localitat.
En la missiva, recollida per Europa Press aquest dilluns, Roig explica que els últims cinc episodis de pluges tan devastadors "han generat una càrrega ingent de treball i responsabilitats més enllà dels límits de l'alcaldia" i que, ha dit, no pot continuar assumint.
"Des de l'honestedat amb la ciutadania i amb un mateix, l'alcaldia s'ha d'exercir amb plenes capacitats i dedicació. Quan això no és possible, cal fer un pas al costat. Per això, us comunico la decisió de deixar el càrrec d'alcalde", ha sostingut.
El fins ara alcalde del municipi ha assegurat que marxa "tranquil i segur que l'equip de govern té l'experiència i el compromís per encarar aquesta etapa de transformació", i ha anunciat que inicia una nova etapa professional com a professor interí en un institut de l'àrea de Barcelona.
Roig, que ja havia renunciat al seu sou fa una setmana, era alcalde d'Alcanar des del 2018 per ERC, ha governat sempre amb majoria absoluta i ha hagut de gestionar les pluges torrencials que s'han produït durant el seu mandat.