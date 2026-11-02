Dimiteix Eduard Rivas com a cap de Gabinet d'Illa "per decisió pròpia" i el substitueix Xavier Amor

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El fins ara secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, serà el nou cap de Gabinet del president de la Generalitat, Salvador Illa, en substitució d'Eduard Rivas, que ha dimitit "per decisió pròpia", segons la Conselleria de Presidència.
Amor (Pineda de Mar, Barcelona, 1975), que serà nomenat cap de Gabinet aquest dimarts en el Consell Executiu, va ser alcalde de Pineda 17 anys, entre 2013 i 2024, i prèviament 8 anys regidor.
També va presidir la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) entre 2013 i 2019, i va ser membre de la Comissió de Consum i Comerç de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) entre 2011 i 2015.
Amor és graduat en Administració i direcció d'empreses i ha cursat estudis de Comerç i Gobernanza del Sector Públic.
INVESTIGACIÓ A RIVAS
A finals d'abril d'aquest 2026, Illa va ratificar la seva confiança en Rivas després que transcendís que se'l investigava per presumptes irregularitats quan era alcalde d'Esparreguera (Barcelona), i va defensar mantenir-li en el posat.
Illa ha agraït a Rivas el "compromís i els serveis prestats".