Dimiteix el conselleiro do Mar, investigat arran d'una denúncia de la presentadora Paloma Llac per agressió sexual

Proclama que és "absolutament innocent" i que centrarà les seves forces a defensar-se en l'àmbit judicial

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El fins a aquest dimecres conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha anunciat la seva dimissió després de ser-li notificat pel Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que està investigat en un procés judicial activat arran d'una denúncia de la model i presentadora Paloma Llac per agressió sexual.

La denúncia contra Villares, que en una roda de premsa sense preguntes, aplaudit al final de la seva intervenció pel seu equip en la Consellería, ha proclamat la seva innocència, es va formalitzar, segons fonts del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, "fa uns mesos" a Ferrol.

Donada la seva condició d'aforat com a membre del Govern (a la qual ell ha renunciat de forma expressa --tant ell com la resta dels seus companys a excepció de Diego Calvo i Román Rodríguez ja no tenien actes de diputat al Parlament de Galícia--) el jutjat ho va remetre a la Sala civil i Penal del TSXG. El cas està admès a tràmit i hi ha una investigació judicial oberta per un suposat delicte contra la llibertat sexual.

Una vegada que Villares, molt proper al president gallec, Alfonso Rueda, a qui ha donat les gràcies per la seva confiança, perd la seva condició d'aforat, el cas es retornarà al jutjat de Ferrol on es va formalitzar la denúncia.

"NO VULL QUE PUGUI AFECTAR A la XUNTA"

"No vull que pugui afectar a la Xunta o a institucions autonòmiques", ha sostingut el conselleiro, qui ja ha comunicat al president del Govern gallec, Alfonso Rueda, la seva marxa.

Villares, qui segons fonts del seu entorn havia iniciat una relació amb la presentadora, s'ha declarat "absolutament innocent" de la denúncia que es formula contra ell i ha assegurat que centrarà totes les seves "forces" a defensar-se en l'àmbit judicial.

"LI AGRAEIXO Al PRESIDENT QUE COMPRENGUÉS LES MEVES RAONS"

"Li agraeixo al president que comprengués les meves raons i acceptés la meva dimissió, igual que la confiança que va dipositar en mi en nomenar-me", ha dit Villares visiblement afectat, abans de proclamar la seva convicció que "s'acabarà fent justícia".

"I sobretot, de cor, gràcies a la gent que estimo i que m'estima perquè ells seran els més afectats per un procés en el qual, no hi ha dubte, s'acabarà fent justícia", ha finalitzat, abans d'abandonar la sala de premsa contigua a la qual alberga les reunions setmanals de l'Executiu gallec.

JA HI HA SUCCESSORA

Roda ha triat ja successora per Villares: Marta Villaverde, que era, des d'abril de 2024 i fins a aquest dimecres, la directora general de Desenvolupament Pesquer.

Prèviament, i també en la mateixa Consellería va ser sotsdirectora xeral de Pesca i Mercats de Pesca --de maig de 2019 a abril de 2023-- i sotsdirectora xeral de Valorització dues Productes de la Mar, (d'abril de 2023 fins a abril de 2024).