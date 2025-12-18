Dimiteix el cap de xarxes de Vox després d'una denúncia per "agressió sexual" a un menor de Revuelta

A. Pérez Meca - Europa Press - Arxiu
MADRID 18 des. (EUROPA PRESS) -
El director de Xarxes de Vox, Javier Esteban Bejarano, ha plegat del càrrec i ha demanat la baixa com a militant arran de la denúncia per "agressió sexual" presentada contra ell per un menor de 16 anys que col·laborava amb l'organització juvenil Revuelta.
En la denúncia, avançada per 'El Mundo', es parla de comentaris sexuals i tocaments "libidinosos" sense consentiment. La presumpta víctima, que ara té 18 anys, s'ha animat a denunciar-ho a la policia ara que Esteban ha deixat de ser dirigent de Revuelta.
Esteban era un dels cinc membres de la junta directiva de l'associació, ideològicament afí a Vox, però se'n va anar juntament amb l'assessor de Vox a Brussel·les Arturo Villarroya després de denunciar "irregularitats" en la gestió de les donacions per als afectats de la dana.
Els altres dirigents de l'organització juvenil --Jaime Hernández, Pablo González Gasca i Santiago Aneiros-- han assegurat que la seva gestió ha estat "neta" i acusen Vox d'"inventar-se" aquestes acusacions per controlar Revuelta.
A través d'X, Esteban atribueix la denúncia a una guerra bruta contra ell per part dels dirigents de Revuelta i assegura que "no és una mala persona" i "no ha agredit ningú a la seva vida". "Aquesta denúncia es posa dos anys després dels suposats fets, però tan sols uns dies després de la meva exigència de conèixer la realitat sobre la gestió econòmica de Revuelta: qualsevol hi pot veure la relació", argumenta.
No obstant això, i "per no fer mal a Vox", ha optat per fer un pas al costat, tot i que insisteix que la denúncia rau en "l'obstinació" d'Hernández i González Gasca "de quedar-se amb Revuelta i continuar amagant els comptes que han gestionat i continuen gestionant sense cap control", conclou, després d'assegurar que "demostrarà la seva innocència".
Per la seva banda, Vox declina fer declaracions i es remet a les explicacions d'Esteban a X, alhora que recorda el principi de presumpció d'innocència. A més, de la mateixa manera que Esteban, indica la coincidència temporal entre la polèmica amb Revuelta i la denúncia.