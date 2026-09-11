Dimiteix el cap de Gabinet de la Delegació del Govern a Ceuta després de la polèmica pels contactes amb el CNI

Marcos Moreno - Europa Press
CEUTA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El cap de Gabinet de la Delegació del Govern espanyol a Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentat la seva dimissió després de la polèmica generada per la publicació de documentació desclassificada del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) relacionada amb els fets del 30 de juliol.
La renúncia arriba en saber-se que Sanz va rebre missatges del CNI a través de Whatsapp i va mantenir una conversa telefònica d'uns 11 minuts amb un agent del servei d'intel·ligència el 29 de juliol, un dia abans de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
El delegat del Govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, va afirmar que desconeixia tant els missatges com la trucada mantinguda entre el seu cap de Gabinet i el CNI.
"No va ser res més que un intercanvi d'informació", va dir públicament Triano, que, de moment, ha descartat deixar també el seu càrrec.
Sanz va assumir la Prefectura de Gabinet de la Delegació del Govern al febrer de 2025, després d'haver treballat com a assessor de la institució. S'hi va incorporar després de la sortida de Rafael García.