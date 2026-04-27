El Digital Summit 2026 de la Cambra de Terrassa (Barcelona) posarà el focus en la IA en les empreses

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) celebrarà la quarta edició del Digital Summit el 30 d'abril, amb el focus posat en l'aplicació pràctica de la intel·ligència artificial (IA) per millorar la productivitat, l'eficiència i la capacitat de decisió de les empreses, informa en un comunicat aquest dilluns.
Amb el lema 'Qui no corre vola... amb IA. Quan la IA entra en l'empresa: casos reals, errors i oportunitats', la jornada està destinada, sobretot, a empreses i professionals de diferents àrees.
L'esdeveniment comptarà amb la conferència d'obertura 'El repte no és la IA. El repte som nosaltres', a càrrec de la directora de Persones i Cultura d'Ideaded i presidenta del Patronat de la UPC, Montse Guardia, i la conferència magistral 'Quo vadis AI', que impartirà la catedràtica i cofundadora del centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de la UPC i degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, Karina Gibert.
La gestora de projectes de Transformació Digital i Digital Impulse Hub de la Cambra, Julia Puerta, ha explicat que les empreses necessiten un soci que els ajudi a connectar la transformació digital amb els seus reptes reals de negoci: "Créixer en nous mercats, complir amb les exigències de sostenibilitat, prendre decisions amb dades i construir equips preparats per liderar el canvi".
Amb aquesta quarta edició, el Digital Summit es consolida com un "espai de referència per impulsar la transformació digital i les tecnologies emergents per al teixit empresarial del territori".