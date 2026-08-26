La diferència entre ingressos empresarials i laborals s'incrementa un 69,84% en 4 anys, segons UGT

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
UGT de Catalunya ha assegurat que la diferència entre els ingressos nets empresarials de les empreses i els dels treballadors catalans s'ha incrementat en un 69,84% en 2025 respecte a 2021, i ha passat d'una diferència mitjana de 7.178,71 euros a una distància de 12.192,33.
"El creixement de la massa salarial hauria d'haver estat el mateix que el creixement dels beneficis", ha afirmat el secretari de Política Sindical d'UGT de Catalunya, Oscar Riu, aquest dimecres en una roda de premsa per presentar l'estudi 'Més beneficis, més desigualtat?", elaborat en base a dades de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'Idescat.
Aquestes dades suposen que l'increment dels ingressos nets de les empreses entre 2021 i 2025 hagi estat del 33,6% i que el dels assalariats hagi estat del 20,6%.
Els ingressos nets mitjans dels empresaris, categoria que l'estudi dona a les empreses i autònoms amb a partir d'1 treballador a càrrec, va ser d'uns 36.301 euros nets el 2025 en contraposició als 27.177 de 2021, mentre que els assalariats van cobrar de mitjana uns 24.109 euros nets davant dels 19.998 registrats al 2021.
Els resultats no incorporen l'impacte dels grans beneficis de les empreses cotitzades ni de les grans corporacions, fet que provoca que "la diferència real entre les rendes empresarials i salarials sigui encara superior", segons l'organització sindical.
ACTIVITATS AMB MÉS DIFERÈNCIA
Les diferències més elevades entre els ingressos empresarials i salarials sense descomptar la inflació es concentren en activitats culturals, immobiliàries, administratives i professionals: en el cas de les activitats artístiques, la diferència salarial entre empresaris i treballadors és de 3,2 vegades; distància de 2,5 vegades en el cas de les activitats administratives i de 2,2 vegades en les immobiliàries.
A més, UGT de Catalunya ha apuntat que el creixement de la massa salarial ha estat "10 punts més baix que el volum de negoci de les empreses, que ha crescut gairebé un 50%".
"Les clàusules de revisió salarial estan cada vegada més en qüestió, per exemple al sector del metall", ha dit Riu, que ha demanat generalitzar aquestes clàusules al conjunt de la negociació col·lectiva en ser "una eina eficaç per protegir les persones treballadores davant d'episodis d'elevada inflació".
"Ens agradaria que els empresaris del nostre país parlessin d'això i no només de l'absentisme", ha afegit.
EMPRESES COTITZADES
Malgrat que l'Enquesta de Condicions de Vida no aporta dades sobre les empreses cotitzades, Riu ha destacat els beneficis de les companyies de l'IBEX-35 van superar els 10.000 milions en 2025 i ha proposat dimensionar "simbòlicament" el que es podria fer amb aquests recursos.
Amb la meitat dels guanys, el sindicat proposa abonar una paga extraordinària d'uns 1.300 euros a les 3,8 milions de persones ocupades a Catalunya en el primer semestre del 2026; i destinar els 5.000 milions restants a R+D+I, innovació productiva i millora de la competitivitat empresarial.
El secretari de Política Sindical ha assenyalat en aquest sentit que "no fan falta salaris més baixos" per incrementar la productivitat, sinó que fa falta augmentar la inversió en R+D+I.
MENYS PES DE L'ECONOMIA FAMILIAR
Els resultats de l'informe mostren que el pes del consum familiar al PIB s'ha reduït en els últims 25 anys, i ha passat de representar el 56% al 49%.
Això genera una "economia molt més fràgil en afeblir molt el principal motor de la demanda interna", segons UGT de Catalunya.