Díaz nega que hi hagi un acord per l'amnistia entre el PSOE i els independentistes

Viatjarà a Catalunya després del ple d'investidura i es reunirà amb sindicats i empreses

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segona del Govern central en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha negat que hi hagi un acord del PSOE amb les formacions independentistes per una llei d'amnistia, tal com va afirmar dimarts el líder d'ERC, Oriol Junqueras.

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha negat que hi hagi aquest acord: "No. Estic convençuda que tindrem al país l'únic govern de coalició possible, un govern de coalició progressista, liderat per Pedro Sánchez, el PSOE i Sumar".

Dimarts, Junqueras va donar per fet que l'acord que el seu partit va subscriure amb el PSOE per constituir la Mesa del Congrés ja incloïa l'amnistia, i va avisar Sánchez que els republicans catalans no renunciaran a la unilateralitat.

Després d'agrair a l'exdirigent dels comuns Jaume Asens el seu compromís en la negociació, ha assegurat estar "bolcada" a mirar que hi hagi un acord, després de deixar clar que també han de comptar amb els agents socials i econòmics.

De fet, ha explicat que viatjarà a Catalunya després del ple d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i es reunirà amb agents socials, econòmics i del món cultural.

"Transcorregut el fracàs de la investidura de Feijóo, em desplaçaré a Catalunya i tindré trobades, amb tots i cadascun d'ells, per fer el que hem de fer", ha destacat, sense voler concretar amb qui es reunirà.

Segons Díaz, alguns contactes seran públics i d'altres no, i ha afegit que és la feina que ha estat fent des del mes d'agost.

ERC I MARTA ROVIRA

"Estem negociant amb tothom", ha manifestat la líder de Sumar, que ha negat que no la deixin reunir-se amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, a Ginebra (Suïssa).

Així, ha explicat que no ha demanat cap reunió amb Rovira ni la dirigent d'ERC ho ha demanat, alhora que ha apuntat que Asens està "en permanent contacte" amb la secretària general republicana.

Preguntada sobre com interpreta el silenci del PSOE, ha cridat a respectar la posició de totes les formacions polítiques, i s'ha centrat a criticar l'actitud de Feijóo, el qual ha acusat de "fer perdre el temps" als ciutadans.

"El millor que pot fer avui Feijóo és retirar-se d'aquesta investidura. No sabem quin és el seu projecte de país, i només té un amic, l'extrema dreta", ha sostingut.

SOBRE MONTERO

Sobre si la ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero, ha de continuar en un futur executiu, Díaz ha assegurat que amb el PSOE estan negociant un programa de govern i no les possibles carteres.