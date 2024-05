Yolanda Díaz veu "complicada" la negociació amb ERC per conformar govern

Creu que del referèndum que demana ERC no se n'ha parlat en campanya

MADRID, 14 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha admès que la negociació per conformar un govern a Catalunya amb ERC serà "difícil" i "complicada", tot i que ha avisat les formacions d'esquerra de la importància de complir amb la voluntat dels catalans, que "no volen una repetició electoral ni bloquejos".

En una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, la líder de Sumar ha sostingut que "hi ha prou majories" per a un govern a Catalunya i que malgrat que serà "una negociació difícil i complicada", la política no pot continuar sent "un problema per a la ciutadania", que pateix "una enorme desafecció" que s'ha vist reflectida en la "participació molt baixa" dels comicis de diumenge.

"Hi ha prou majories per governar, que és una majoria progressista, i és el que hem d'intentar facilitar", ha prosseguit la vicepresidenta segona, després d'afegir que cal ser "demòcrates" i entendre "el que ens ha dit la ciutadania", que coincideix amb el que van votar els espanyols el passat 23 de juliol, un executiu progressista.

Després de mostrar "respecte" pel "debat serè" que ha d'afrontar ERC arran dels seus mals resultats, Díaz també ha ressaltat la lectura que les forces separatistes "han de fer" en obtenir el resultat "més baix en més de 40 anys", amb "escassament" una mica més d'un milió de vots.

D'altra banda, ha expressat preocupació perquè el Parlament de Catalunya és l'únic amb "dues forces d'extrema dreta". "Això ens ha de fer pensar. Dues forces d'extrema dreta, probablement en direccions molt oposades, però que condicionaran moltes accions de la vida social. Això a mi per descomptat m'amoïna", ha explicat.

EL REFERÈNDUM "NO ÉS EL DEBAT"

Preguntada sobre les propostes que podrien fer canviar d'opinió ERC i donar suport a un tripartit, després que dilluns el president Pere Aragonès va rebutjar negociar amb el PSC per formar govern, la líder de Sumar ha descartat un referèndum d'autodeterminació.

"Hem fet una campanya electoral en la qual aquest debat no ha existit. Ho dic perquè cada formació política ha de complir amb els programes i les propostes amb les quals han pensat. I, per descomptat, jo també he fet campanya a Catalunya i vaig observar que no era el debat d'aquestes eleccions del passat 12 de maig", ha resolt.