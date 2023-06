Díaz i Sumar entren en la setmana decisiva de les negociacions per forjar la unitat de l'esquerra

Diverses formacions ja han mostrat adhesió o han plantejat els seus requisits per poder confluir



MADRID, 4 juny (EUROPA PRESS) -

Sumar, la formació impulsada per la vicepresidenta segona Yolanda Díaz, i el gruix de partits progressistes encaren una setmana decisiva per aconseguir una candidatura d'unitat per a les eleccions del 23-J, amb diversos partits que ja han mostrat l'adhesió al projecte o han esbossat les seves demandes de cara a la negociació.

La normativa electoral marca que les coalicions estiguin registrades el pròxim 9 de juny per afrontar l'avançament electoral i tenir a punt la reagrupació a l'esquerra del PSOE, un dels objectius de Díaz amb el llançament de la seva candidatura i que va intentar mostrar en l'acte del 2 d'abril al poliesportiu Magariños.

Així, els contactes s'estenen a formacions com Podem, IU, En Comú Podem i Aliança Verda (que formen part de l'actual espai d'Unides Podem) i a altres partits aliens com Compromís, Més Madrid-Més País, Chunta aragonesista, projecte Drago, Verds Equo, Batzarre o Moviment per la Dignitat i la Ciutadania (MDiC), entre d'altres.

Divendres passat, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, es va mostrar optimista respecte a les negociacions que manté amb una quinzena de formacions progressistes, per proclamar que "sense cap mena de dubte hi haurà acord", deixant clar que és necessària la discreció perquè el procés fructifiqui.

En aquesta línia, les diferents forces d'esquerra han mostrat les seves prioritats per a aquesta negociació, en la qual es dirimeixen aspectes com el pes i posicions en les llistes electorals, propostes programàtiques, repartiment de recursos i enfocament de la campanya.

RENÚNCIA DE GARZÓN A ANAR AL CONGRÉS EN FAVOR DE "CARES NOVES"

Mentrestant, en el cas d'IU, el seu coordinador federal i ministre de Consum, Alberto Garzón, ha insistit aquest diumenge que la seva renúncia a anar a les llistes és la decisió correcta, atès que és sa per als projectes polítics la renovació de representants en la primera línia política.

També ha cridat les diferents organitzacions progressistes a confluir a Sumar, després del mal resultat per a l'esquerra en el 28-M i la "magnitud del repte" que suposa l'avançament electoral, de cara a combatre l'"onada reaccionària" a Espanya.

Mentrestant, el Partit Comunista d'Espanya (PCE) va acordar que el seu secretari general, Enrique Santiago, sigui el referent federal d'Esquerra Unida i la formació comunista com a diputat al Congrés i la seva determinació de treballar dins de Sumar per "sortir a guanyar" les eleccions generals, cridant "totes" les esquerres a involucrar-s'hi.

PODEM ES VEU NECESSARI PER AL PROCÉS

En el cas de Podem, la formació ja va manifestar dilluns passat la reactivació dels contactes amb Sumar, atès que la seva voluntat és un acord que blindi la unitat de l'esquerra pel 23-J, com va exposar la seva líder i ministra de Drets Socials, Ione Belarra.

Fonts de la formació remarquen que Podem, malgrat el mal resultat en els comicis del 28-M, és necessari per a aquest procés d'unitat, atès que són una formació d'implantació nacional igual que IU, que en les generals sol tenir millors resultats que en cites autonòmiques, com s'aprecia el 2019, i que Sumar requereix de la potència de la seva organització per desplegar la candidatura de Díaz.

Durant la setmana, l'exvicepresident Pablo Iglesias va advertir que seria un "fracàs" per a Díaz i totes les formacions si no s'aconsegueix la unitat i va advertir que aquesta negociació no es pot enfocar com una espècie de "jocs de la fam", on s'aspiri a imposar la "venjança" i "humiliació" a Podem i els seus dirigents.

La vicepresidenta no va entrar divendres en la qüestió de quin seria el futur i el paper de les líders de Podem, Ione Belarra i Irene Montero, i va remarcar que aquesta pregunta ha d'anar adreçada a cada persona.

Dins de la formació, el coordinador autonòmic de Podem Madrid, Jesús Santos, ja ha apel·lat a la responsabilitat per estar al costat de Díaz el 23-J, ja que "primer va el país i no els partits".

Al seu torn, els Comuns han traslladat que ara toca estar darrere de la vicepresidenta per l'avançament electoral i la seva líder, l'alcaldessa en funcions de Barcelona Ada Colau, va descartar formar part de la candidatura al Congrés. D'altra banda, la direcció d'Equo ja va acordar confluir al costat de Sumar i Aliança Verda va aprovar emprendre les negociacions, dins de la seva sintonia amb Sumar.

COMPROMÍS I LA CHUNTA VOLEN LIDERAR A LES SEVES COMUNITATS

Un altre focus de la confluència resideix en el pes que partits d'àmbit regional posen en relleu de cara a conformar les candidatures per al 23-J a determinades circumscripcions, atenent els resultats de les passades eleccions autonòmiques i municipals.

Per exemple, les diferents 'potes' de Compromís no volen parlar públicament de noms per a les llistes, per a les quals ja s'ha postulat el regidor de Cultura Festiva en funcions a València, Pere Fuset (Més). Això sí, la formació valenciana va deixar clar que aspiren a liderar les llistes en aquesta comunitat autònoma.

El que sí que han deixat clar els últims dies és que el seu objectiu en aquesta negociació és aconseguir una aliança similar a la qual van tancar amb Podem en les eleccions generals del 2015 o amb Més País en les del 2019, ja que en tots dos casos es va respectar la seva "autonomia" estrictament valenciana. "És molt més que un nom", van assenyalar fonts de la coalició sobre si exigiran que Compromís aparegui visiblement el 23 de juliol a les paperetes.

La Chunta aragonesista també aspira a liderar la candidatura en les eleccions generals, a la meitat de les negociacions per a la confluència de Sumar.

Aquesta setmana, la líder de Més Madrid, Mónica García, ha desgranat que ajudarà amb "generositat" Sumar sense posar "línies vermelles", però alhora ha deixat clar que cada partit ha de "ser conscient" dels seus resultats en les eleccions autonòmiques i municipals del 28-M, en les quals la seva formació lidera la representació de l'esquerra mentre que Unides Podem va quedar fora de l'Assemblea regional.