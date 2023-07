Díaz (Sumar) creu que el referèndum "no està sobre la taula" de diàleg

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha subratllat que el referèndum d'autodeterminació de Catalunya "no està sobre la taula" de diàleg, l'ha erigit com la fórmula per aconseguir un "punt de trobada", i que l'estratègia de l'executiu al llarg de la legislatura per solucionar el conflicte està funcionant.

En una entrevista a Telecinco, recollida per Europa Press, Díaz ha defensat que el "diàleg" és la millor eina per aconseguir un millor encaix de Catalunya al país i, en conseqüència, desgrana que la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat és essencial.

La seva candidatura va detallar fa uns dies que la referència sobre el referèndum en el programa electoral de Sumar consisteix en una consulta a la ciutadania catalana sobre els acords de la taula de diàleg. Mentre que la cap de llista per Barcelona i dirigent d'En Comú Podem, Aina Vidal, va dir que la formació catalana sempre ha defensat el referèndum com un "horitzó polític".

Sobre la situació a Catalunya, Díaz ha assenyalat que el clima, després del conflicte del procés, està millor i ha alertat que la situació podria empitjorar a Catalunya si la dreta arriba a La Moncloa el 23J. "Si governa Vox amb el PP millorarà la relació que tenim entre Catalunya i Espanya? Jo crec que no", ha etzibat.

Preguntada per la posició de Sumar respecte al dret a decidir, la també vicepresidenta segona ha proclamat que "el referèndum no està sobre la taula" i que per millorar la convivència a Catalunya cal "serenor i pau", sent conscients des de la política que la gent ara té "un munt de problemes" com l'atur, poder arribar a final de mes o la situació de les llistes d'espera en la sanitat.

Respecte a si ella és favorable de la decisió que va prendre el president del Govern central, Pedro Sánchez, en matèries com els indults als dirigents independentistes o de retirar el delicte de sedició, la candidata de Sumar ha opinat que l'actuació de l'executiu de coalició està funcionant i està convençuda que la "política no ha de servir per incendiar les coses".