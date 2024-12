Díaz signa aquest divendres amb CCOO i UGT l'acord per a la rebaixa de la jornada a 37,5 hores

MADRID 20 des. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, signarà aquest divendres amb els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, l'acord per a la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals, segons han informat tots dos sindicats.

La signatura es durà a terme a les 11.00 hores en el Ministeri de Treball, posant fi a una negociació que es va iniciar fa 11 mesos i que ha passat per diferents fases (sindicats amb la patronal, negociació tripartida i en les últimes setmanes només entre el Govern i els sindicats).

Està per veure com quedarà finalment el text de l'acord després de reconèixer Yolanda Díaz el xoc que existeix entre el seu Ministeri i el d'Economia, que dirigeix Carlos Cuerpo, pels terminis per aplicar la jornada laboral.

Díaz vol que tots els treballadors comptin a 31 de desembre de 2025 amb una jornada laboral setmanal de 37,5 hores, en virtut de l'establert en l'acord de govern entre PSOE i Sumar, però Cuerpo vol que s'apliqui de manera gradual i anar més enllà del 2025, segons va dir aquest dijous la mateixa ministra.

"El que diu és que cal portar (la rebaixa de jornada) més enllà, que la legislatura és llarga", va afirmar aquest dijous la ministra, que va instar a complir amb els pactes en l'acord d'investidura per no "enganyar" als treballadors.