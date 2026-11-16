Díaz retira la seva candidatura per dirigir l'OIT per "no dividir" el moviment sindical

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dilluns cap a les 8.00 hores a les xarxes socials que retira la seva candidatura per dirigir l'Organització Internacional del Treball (OIT).
La votació per al càrrec s'ha fet aquest mateix dilluns a les 10.00 hores i Díaz s'havia d'enfrontar a l'actual director general de l'organisme, el togolès Gilbert F. Houngbo, que, després de la renúncia de la ministra espanyola, ha estat reelegit en el càrrec.
La ministra ha publicat una carta a les xarxes socials en la qual explica que la retirada de la candidatura obeeix al desig de no dividir el moviment sindical i preservar-ne la unitat.
Segons explica, la Secretaria General de la Confederació Sindical Internacional (CSI) i la portaveu de Treballadors de l'OIT han decidit sostenir l'actual gestió de Houngbo, "en contra del sentir de gran part del sindicalisme mundial, al qual han impedit la llibertat de vot".
"Jo no dividiré el moviment sindical, en preservaré la unitat. Davant aquesta situació i en un moment en què el sindicalisme és més necessari que mai, la meva obligació és fer un pas al costat i preservar el més important", subratlla Díaz.
La ministra assegura que la seva candidatura va néixer amb la convicció de tornar a fer de l'OIT "la casa de la justícia social i la veu dels qui no tenen veu".
Díaz denuncia que l'actual direcció de l'OIT ha portat l'organisme "a la pitjor crisi de la seva història", ja que "ha trepitjat el diàleg social i els drets dels seus propis treballadors", ha reblat Díaz.