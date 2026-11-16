Díaz retira la seva candidatura per dirigir l'OIT per "no dividir el moviment sindical"

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha anunciat fa uns minuts a les seves xarxes socials que retira la seva candidatura per dirigir l'Organització Internacional del Treball (OIT).
La votació per al càrrec anava a celebrar-se avui mateix, a partir de les 10.00 hores, i Díaz anava a enfrontar-se a l'actual director general de l'organisme, el togolés Gilbert F. Houngbo, que optava a la reelecció.
La ministra ha publicat una carta a xarxes socials en la qual explica que la retirada de la seva candidatura obeeix al desig de no dividir el moviment sindical i preservar la seva unitat.
Segons explica, la Confederació Sindical Internacional (CSI) i el grup de Treballadors de l'OIT han triat sostenir l'actual gestió de l'OIT, la de Houngbo, "en contra del sentir de gran part del sindicalisme mundial, al que han impedit la llibertat de vot".
"Jo no vaig a dividir el moviment sindical, vaig a preservar la seva unitat. Davant aquesta situació i en un moment en el qual el sindicalisme és més necessari que mai, la meva obligació és fer un pas a un costat i preservar l'important", subratlla Díaz.