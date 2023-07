Díaz reconeix que la negociació amb Junts serà "difícil" i assenyala que el límit és "el marc constitucional"

MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, confia a "convèncer" Junts per aconseguir mantenir el "govern progressista", malgrat que reconeix que serà una negociació "difícil", i ha assenyalat que els límits per al diàleg són "el marc constitucional, la legalitat vigent i el marc democràtic".

"El pitjor que li podria passar a Espanya és tenir un Govern central amb (el líder de Vox, Santiago) Abascal de vicepresident. El pitjor que li hauria passat a Catalunya és justament aquest govern", ha assegurat aquest diumenge en una entrevista a 'La Voz de Galicia', recollida per Europa Press.

Díaz ha reiterat que no té "dubte" que hi continuarà havent un govern de coalició. "Les eleccions van deixar clares dues coses: es van validar les polítiques del Govern central progressista i la ciutadania del nostre país vol continuar avançant. Tenim un país que vol més democràcia i més drets. Sí, hi haurà govern de coalició", ha afirmat.

De cara a una reunió amb Junts, Díaz ha indicat que les parts saben que "els límits són el marc constitucional, la legalitat vigent i el marc democràtic", i ha recalcat que en democràcia "cal poder parlar de tot".

"Els resultats de les forces independentistes van ser els que van ser. Perquè surtin els acords hi ha d'haver confiança, respectabilitat i molta discreció, però les parts han de tenir la possibilitat de parlar del que estimin oportú. És una negociació molt complexa, però ho aconseguirem", ha postil·lat.

Així mateix, la líder de Sumar confessa que ja treballa amb el president de l'Executiu central en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, la composició del Govern central, el desig del qual és que sigui "moderna" i s'acomodi a les necessitats del primer quart de segle XXI. "Hem demostrat que el nostre país va derrotar la barbàrie", ha subratllat.

En relació amb el seu paper en un futur govern, Yolanda Díaz diu que no li competeix a ella prendre la decisió de ser vicepresidenta i que tot es resoldrà en una negociació. "Sumar tindrà un joc important, però aquesta conversa l'he de tenir i ja hi estic en contacte, amb el president del Govern central, Pedro Sánchez", ha comentat.

FEIJÓO "ESTÀ SOL"

Preguntada sobre el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, Díaz ha dit que "ha fracassat". "El seu lideratge s'apaga, a Espanya i a Galícia", ha expressat.

"La seva proposta política va fracassar, la seva campanya va ser erràtica, les seves mentides permanents el van castigar, va desmobilitzar la dreta. Feijóo no pot governar, està sol, no té ningú amb qui parlar. Això, en política, és no tenir futur", ha conclòs.