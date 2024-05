Díaz rebutja que Sánchez es mogui per electoralisme: "Si fos així, seria greu"

MADRID, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, ha rebutjat la possibilitat que el president espanyol, Pedro Sánchez, s'hagi mogut per electoralisme o per intentar acaparar el vot del seu espai polític. A més a més, ha reivindicat que en aquesta crisi l'esquerra ha d'"estar a l'alçada" i fomentar reformes.

"Si fos així, seria molt greu. Per tant, ni tan sols em puc plantejar aquesta posició i insisteixo, si fos així seria molt greu que un president paralitzi un país per fer això. Estic segura que no ha estat així", ha manifestat en una entrevista a Radiocable, recollida per Europa Press, i preguntada sobre si sospitava que la reflexió i la decisió de Sánchez pot implicar una OPA a Sumar.

D'altra banda, Díaz ha afirmat que el país requereix tenir un debat sobre els mitjans i el compliment del mandat constitucional de disposar d'informació veraç, el qual la majoria de la premsa respecta tot i que n'hi ha que "de manera grollera" estan "violentant aquest dret".

En conseqüència, i conscient que és una àrea complexa perquè també cal compaginar el dret a aquesta informació veraç amb la llibertat d'expressió, la vicepresidenta ha optat per obrir una reflexió amb els professionals del sector per explorar possibles mesures.

"Tenim clar que hi ha un mandat constitucional que avui compleixen moltíssims professionals, però n'hi ha d'altres que no tant. Tinguem amb seriositat aquest debat que, insisteixo, és complex. La llibertat d'expressió és un dret fonamental i a més és clau en les democràcies, però també el dret a una informació veraç", ha aprofundit Díaz, després d'afegir que les notícies falses són una "agressió a la democràcia".

Preguntada sobre si la creació d'un consell estatal de mitjans audiovisuals per regular aquesta activitat, esbossat en el programa de Sumar, seria una opció, la vicepresidenta ha respost que aquest punt no forma part de l'acord de govern i ha insistit que qualsevol mesura ha de passar pel diàleg amb els professionals de la premsa.