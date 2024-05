Díaz rebutja opinar sobre la posició de la Fiscalia respecte a l'amnistia

Asens avisa els jutges: "Tot el que sigui desviar-se de la llei és entrar en un terreny perillós"



BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha rebutjat opinar respecte a la posició de la Fiscalia sobre la llei d'amnistia, i ha demanat "respectar" l'aprovació dijous d'aquesta norma al Congrés.

Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa al costat de la candidata de Sumar a les eleccions europees, Estrella Galán, i del candidat dels Comuns i número 2 de Sumar, Jaume Asens, després de reunir-se amb membres del Comitè d'Empresa de Banc Sabadell i del BBVA.

Díaz ha sostingut que amb l'amnistia s'ha fet un pas molt important, i ha insistit que no es pronunciarà sobre la posició de la Fiscalia, després que els fiscals del judici del procés van traslladar al fiscal general que no veuen viable amnistiar la malversació.

"No hem d'opinar sobre el que facin altres institucions, entre les quals la Fiscalia, o qui sigui del poder judicial del nostre país pel que vam fer ahir", ha subratllat la líder dels magenta.

La vicepresidenta ha defensat que la seva formació treballa per a un projecte plurinacional, "de convivència compartida", i ha reiterat que l'amnistia ha suposat un pas endavant en aquesta direcció.

"IMPERI DE LA LLEI"

Per la seva banda, Asens ha assegurat que en democràcia "impera un principi bàsic, que és l'imperi de la llei, no pas l'imperi dels jutges", i ha afegit que els jutges no poden imposar la seva voluntat a la dels ciutadans.

Ha lamentat que hagi "circulat una guia en els correus corporatius d'un Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que té el mandat caducat, en què diu als jutges què han de fer", i ha sostingut que això intervé en la independència judicial dels jutges.

"Tot el que sigui desviar-se de la llei és entrar en un terreny perillós", ha avisat Asens, que ha apostat perquè la política sigui protagonista i sigui útil i que el conflicte català torni al terreny polític.

ESTRELLA GALÁN

Pel que fa a l'amenaça d'Israel de tancar el consolat espanyol a Jerusalem, Galán ha defensat que no s'ha de "cedir davant cap amenaça", i ha tornat a reclamar que Espanya cridi a consultes l'ambaixadora espanyola a Israel i trenqui les relacions diplomàtiques amb aquest país.

La candidata de Sumar a les europees ha cridat a "aïllar" el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, i també ha demanat l'embargament d'armes i suspendre l'acord d'associació europeu amb Israel.