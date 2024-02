Díaz, sobre el rebuig a investigar Puigdemont per terrorisme: L'independentisme és "pacífic"

MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha afirmat que no hi ha dubte que el moviment independentista català és "pacífic", després que la tinent fiscal del Tribunal Suprem (TS) s'ha oposat al fet que en la causa de Tsunami Democràtic s'investigui per terrorisme l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En unes declaracions als mitjans als passadissos del Congrés, la també ministra de Treball ha assenyalat que no coneix al detall la resolució d'aquesta representant del ministeri públic i que "per prudència" prefereix estudiar-la abans de fer consideracions.

"En tot cas, el que és evident és que el moviment independentista al nostre país és un moviment pacífic. I d'això crec que no hi ha cap dubte", ha desgranat.