Yolanda Díaz, "radicalment en contra" de l'OPA de BBVA sobre el Sabadell

MADRID 6 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, s'ha mostrat aquest dimarts "radicalment en contra" de l'oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell perquè, entre altres factors, implicarà acomiadaments de "prop de 5.000 persones".

En unes declaracions a Antena 3 recollides per Europa Press i preguntada per la consulta pública anunciada pel president del Govern central, Pedro Sánchez, Díaz ha assenyalat que "si es vol fer una consulta, magnífic" però ha advertit que "aquesta operació no pot tirar endavant perquè va en detriment dels interessos del conjunt del país".

"L'OPA és una molt mala notícia per al nostre país. Agreuja el problema de concentració financera que té Espanya. Accentua l'exclusió financera. Parlem d'acomiadaments de prop de 5.000 persones (...) I, a més, això encarirà els costos de finançament de les llars i de les petites empreses", ha alertat la vicepresidenta segona.

Díaz ha afegit a més que aquesta operació va "en contra de tota la societat catalana" i ha advertit de l'impacte que l'operació tindria sobre les petites empreses a Catalunya. "Em sembla un autèntic despropòsit (l'OPA)", ha apuntat la vicepresidenta, que ha indicat que va transmetre aquestes consideracions per carta a totes dues entitats i al ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.