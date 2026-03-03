Díaz (PSC-Units) emmarca l'esmena d'ERC als pressupostos en la "normalitat parlamentària"

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha emmarcat l'esmena a la totalitat al projecte de pressupostos de la Generalitat que ha presentat ERC en la "normalitat parlamentària de qualsevol projecte".
Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, en la qual ha defensat que "encara hi ha dies per treballar, per negociar, per parlar" amb ERC sobre els comptes perquè es puguin aprovar.
Així, Díaz ha assegurat que el Govern negociarà "fins a l'últim moment perquè aquests pressupostos es puguin aprovar definitivament al Parlament".
"Som optimistes", ha afirmat Díaz minuts després que la portaveu republicana al Parlament, Ester Capella, hagi dit que l'esmena a la totalitat no és un ultimàtum i que hi ha temps per arribar a un acord sobre la gestió de l'IRPF, condició d'ERC per aprovar els comptes.
PISOS TURÍSTICS A BADALONA
D'altra banda, la portaveu socialista ha celebrat que l'alcalde de Badalona (Barcelona), el popular Xavier García Albiol, vulgui prohibir els pisos turístics a la ciutat igual que ja ho va anunciar Jaume Collboni a Barcelona.
"Recordem a l'alcalde Albiol que el seu partit s'ha oposat en reiterades ocasions a aquesta mateixa iniciativa. Estaria bé que el PP expliqués realment quin és el seu model sobre l'habitatge d'ús turístic i per què és bo per a Badalona i no ho és per a la ciutat de Barcelona", ha conclòs.