Díaz (PSC) qualifica d'"oportunisme polític" les propostes per prohibir el burca i el nicab

Defensa que "el país no s'ha aturat" durant la baixa mèdica d'Illa
BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del grup del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha qualificat d'"oportunisme polític" les propostes d'alguns partits per prohibir el burca i el nicab als espais públics i ha afegit que el seu grup no presentarà cap iniciativa sobre aquest assumpte.
"Amb aquestes iniciatives busquen segurament molt més la confrontació entre persones i, com deia, aquesta oportunitat política que no protegir els drets de les dones", ha expressat en una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts.
Díaz ha defensat que "ni al PSC ni al PSOE se'ls pot qüestionar mai com ha estat la seva visió sobre la llibertat i els drets de les dones".
També s'ha referit al retorn del president de la Generalitat, Salvador Illa, després de la baixa mèdica i ha valorat la tasca del Govern durant aquestes setmanes: "El país no s'ha aturat, el Govern ha continuat treballant amb rigor i responsabilitat, garantint l'estabilitat institucional i avançant en les prioritats marcades", ha assegurat.
SERVEIS PÚBLICS
"Tenim un president i un govern plenament dedicats a reforçar els serveis públics i reduir les desigualtats existents, com per exemple la principal ara mateix al nostre país, que és l'accés al mercat de l'habitatge", ha remarcat.
D'altra banda, ha celebrat que en el ple de la setmana vinent al Parlament se celebri el debat final sobre el projecte de llei per a l'augment de la taxa turística i la singularitat de l'Aran (Lleida).