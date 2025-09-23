Díaz (PSC) "lamenta" la posició de Podem sobre la delegació de competències en immigració

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha afirmat aquest dimarts que "lamenta" la posició de Podem respecte a la votació al Congrés per a la delegació de competències en immigració a Catalunya.
En una roda de premsa a la cambra catalana ha dit que el Govern "està preparat per gestionar les competències en matèria d'immigració amb rigor i seriositat".
Preguntada per les crítiques del secretari general de Junts, Jordi Turull, cap al PSC per la negociació sobre aquesta matèria, ha contestat: "No ens poden fer responsables ni a nosaltres ni al president de la Generalitat de les decisions que prenguin altres grups".
En aquest sentit, ha expressat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "sempre ha donat les respostes oportunes" i, segons ella, també ha explicat quina és la seva visió per gestionar aquesta matèria.